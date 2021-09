Razgatlioglu fa il bis in Spagna in Superbike

Il turco della Yamaha ha ora 20 punti di vantaggio su Rea JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Ancora nel segno di Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZF R1) il decimo riund del mondiale di Superbike sulla pista di Jerez de La Frontera. Il turco bissa il successo di gara 1 e vince anche gara 2. Il programma ieri si era fermato per l'incidente mortale del giovane Dean Berta Viñales nella gara FIM Supersport 300. Razgatlioglu ha preceduto sul podio il britannico Scott Redding (Ducati Panigale V4 R) e lo spano Alvaro Bautsta (Honda CBR1000 RR-R). Ancora un buon quarto posto per il nostro Andrea Locatelli (Yamaha YZF R1), mentre Jonathan Rea (kawasaki i ZX-10RR) si è dovuto accontentare del quinto posto dopo una scivolata. In classifica Razgatlioglu allunga a +20 con 449 punti davanti a Rea che ne ha 429. (ITALPRESS). pc/red 26-Set-21 15:15