Superbike, Razgatlioglu precede Rea in gara 1 nel Gp di Spagna

Terzo Redding e quarto l'ottimo Andrea Locatelli JEREZ DE LA FRONTERA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (Yamaha YZF R1) ha vinto gara 1 del decimo round del Mondiale di Superbike sulla pista di Jerez de La Frontera. Il programma ieri si era fermato per l'incidente mortale del giovane Dean Berta Viñales nella gara FIM Supersport 300. Il turco ha preceduto Jonathan Rea (kawasaki i ZX-10RR). Sul gradino più basso del podio Scott Redding (Ducati Panigale V4 R). A seguire Andrea Locatelli, migliore degli italiani (Yamaha YZF R1), Bautista (Honda CBR1000 RR-R) e Baz (Ducati Panigale V4 R). In classifica Razgatlioglu è in testaa con 424 punti davanti a Rea con 418. (ITALPRESS). pc/red 26-Set-21 12:04