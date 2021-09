Zazzeri “Il movimento del nuoto italiano è cresciuto”

L'argento nella 4×100 stile libero parla dei tanti impegni per il 2021 FIRENZE (ITALPRESS) – "Il nuoto è uno sport olimpico quindi la tendenza della gente è di seguirlo una volta ogni quattro anni ma in realtà in Italia il movimento natatorio è cresciuto tantissimo, ad esempio a Firenze visto che siamo la seconda società italiana dopo l'Aniene di Roma. E' bello dopo l'Olimpiade aver visto il sostegno e l'emozione della gente che anche tramite i canali social ci ringraziavano non tanto per l'impresa sportiva ma per l'emozione che abbiamo regalato. Spero quindi che le imprese di questa estate in tutto lo sport italiano possano portare nuovi giovani a fare sport". Lo ha detto all'Italpress Lorenzo Zazzeri, medaglia d'argento nella 4×100 stile libero con la squadra italiana "Nella parte finale di questo 2021 mi aspetta un campionato italiano, un campionato europeo di vasca corta in Russia ed a dicembre un campionato mondiale di vasca corta ad Abu Dhabi – ha aggiunto il nuotatore azzurro -. Un programma quindi veramente ricco e fino a dicembre sarò in giro per l'Italia e per il mondo a portare in alto i colori dell'Italia e di Firenze". Dell'Olimpiade di Tokio "rimane un bellissimo ricordo, la voglia e la motivazione di fare ancora meglio nei prossimi anni in vista di Parigi – ha concluso Zazzeri -. Ho già staccato la testa, sono proiettato sulla prossima stagione e quando ripenso all'Olimpiade è un pensiero che mi motiva e non mi appaga". (ITALPRESS). lc/pc/red 26-Set-21 11:37