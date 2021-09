Calcio: Bologna, è divorzio con Walter Sabatini

Il contratto di consulenza, di comune accordo, non sarà rinnovato BOLOGNA (ITALPRESS) – Walter Sabatini e il Bologna si lasciano. Ufficiale il divorzio, come si legge in una nota pubblicata sul sito del club e che fa capo a Free 2 Be Holdings Inc., la società controllante del Bologna e del Montreal: "il contratto di consulenza con Walter Sabatini di comune accordo non sarà rinnovato". "Ringrazio Walter per il lavoro svolto in questi anni e per il prezioso contributo di idee che ha dato ai due club anche nella fase iniziale del processo di condivisione di strategie e metodologie di lavoro – il saluto del presidente dei rossoblù, Joey Saputo – Ho conosciuto una persona di grande spessore umano, professionale e intellettuale: gli auguro le migliori fortune per il futuro". (ITALPRESS). glb/com 27-Set-21 14:52