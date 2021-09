Calcio: Champions. Manzano per Juve-Chelsea, Brych arbitra Atalanta

Un solo precedente per lo spagnolo con i bianconeri: il ko di Lione nel febbraio 2020 NYON (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Sarà il fischietto spagnolo Jesus Gil Manzano a dirigere mercoledì sera all'Allianz Stadium, alle 21, la sfida fra Juventus e Chelsea, valida per la seconda giornata del gruppo H di Champions League. Manzano non suscita bei ricordi in casa bianconera: era lui l'arbitro di Lione-Juventus 1-0, andata degli ottavi di Champions 2019-20. Nel complesso dei precedenti con le squadre italiane, sotto la sua direzione sono arrivate 6 vittorie (Moenchengladbach-Fiorentina 0-1, EL '16-17; Lazio-Nizza 1-0, EL '17-18; Dinamo Kiev-Lazio 0-2, EL '17-18; Marsiglia-Lazio 1-3, EL '18-19; Napoli-Stella Rossa 3-1, CL '18-19; Rio Ave-Milan 10-11 dcr, EL '20-21), due pareggi (Atalanta-Borussia Dtm 1-1, EL '17-18; Milan-Stella Rossa 1-1, EL '20-21) e quattro sconfitte (Wolverhampton-Torino 2-1, EL '19-20; Dinamo Zagabria-Atalanta 4-0, CL '19-20; Moenchengladbach-Roma 2-1, EL '19-20; Lione-Juve 1-0, CL '19-20). Sempre mercoledì, al Gewiss Stadium alle 18.45, nel gruppo F si giocherà Atalanta-Young Boys: arbitrerà il tedesco Felix Brych, all'esordio con la Dea. Il suo bilancio con le italiane recita: 9 vittorie (Udinese-Tottenham 2-0, Uefa '08-09; Fiorentina-Liverpool 2-0, CL '09-10; Zenit-Milan 2-3, CL '12-13, Juve-Manchester City 1-0, CL '15-16; Napoli-Benfica 4-2, CL '16-17; Porto-Juve 0-2, CL '16-17; Valencia-Juve 0-2, CL '18-19; Napoli-Liverpool 2-0, CL '19-20; Roma-ManUtd 3-2, EL '20-21); 6 pareggi (Milan-Real Madrid 1-1, CL '09-10; Ajax-Milan 1-1 CL '10-11; Milan-Barcellona 1-1, CL '13-14; Cska-Roma 1-1, CL '14-15; Juve-Tottenham 2-2, CL '17-18; Napoli-Barcellona 1-1, CL '19-20) e 7 sconfitte (Chelsea-Napoli 4-1 dts, CL '11-12; Atletico Madrid-Juve 1-0, CL '14-15; Siviglia-Fiorentina 3-0, EL '14-15; Juve-Real Madrid 1-4, CL' 16-17; Napoli-ManCity 2-4, CL '17-18; Liverpool-Roma 5-2, CL '17-18; Milan-ManUtd 0-1, EL '20-21). (ITALPRESS). glb/red 27-Set-21 10:46