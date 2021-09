Calcio: Giovedì i convocati di Mancini per la Nations League

Gli azzurri affronteranno in semifinale la Spagna il 6 ottobre a Milano ROMA (ITALPRESS) – Nella serata di giovedì 30 settembre il ct Roberto Mancini diramerà la lista dei convocati per la fase finale della Nations League, che avrà il suo epilogo in Italia. Lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milano ospiterà infatti mercoledì 6 ottobre la prima semifinale tra Italia e Spagna, mentre giovedì 7 ottobre a Torino si affronteranno la Francia campione del Mondo e il Belgio numero uno del Ranking Fifa. La Nations League, vinta nella prima edizione dal Portogallo, verrà poi assegnata domenica, di nuovo a Milano, dopo che nel pomeriggio Torino avrà ospitato la finale di consolazione. La Nazionale si radunerà domenica sera al Suning Centre di Appiano Gentile e resterà a Milano fino alla gara con la Spagna per spostarsi in nottata al Centro Tecnico Federale di Coverciano da dove, in base al risultato della semifinale, si dirigerà poi verso la sede della gara di domenica 10 ottobre. Da oggi, intanto, su Uefa.com, è in corso la vendita libera dei biglietti per le finali di Nations League. Le autorità italiane hanno confermato una capienza del 50% (37.000 per Milano, 20.000 per Torino). I biglietti riservati al pubblico saranno venduti in ordine di arrivo. I fan potranno acquistare fino a due biglietti. Le categorie di prezzo disponibili sono le seguenti. In occasione delle Nations League Finals, torna l'appuntamento con 'Casa Azzurri', che verrà ospitata allo 'Spirit de Milan', un ex stabilimento industriale adibito alla produzione di cristallerie, riadattato in un punto di incontro molto apprezzato dai milanesi, che ospita quotidianamente eventi musicali e offre un servizio di ristorazione caratterizzato dalle tradizioni della città. 'Casa Azzurri' Milano vivrà quindi in una location dal grande fascino e dalle grandi potenzialità, dedicata alla Nazionale, ai suoi partner, ai suoi sostenitori, agli appassionati di calcio. Sarà prevista un'area ristorante/bar e un'area dedicata agli eventi. Il programma, in via di definizione, prevede, oltre all'accoglienza esclusiva per gli ospiti della Figc, una serie di eventi, tra i quali un concerto organizzato in collaborazione con lo storico partner Radio Italia e la possibilità di seguire le gare dell'Italia sul maxischermo, così da tifare tutti insieme per i nostri Azzurri. Lunedì 4 ottobre alle ore 18.30 presso Garage Italia (viale Certosa, 86) a Milano verrà presentato il logo istituzionale della Figc. (ITALPRESS). glb/com 27-Set-21 15:15