Calcio: Guardiola “Messi al Psg una sorpresa, spero domani giochi”

"Come si fermano lui, Neymar e Mbappè? Difendendo da squadra" PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – "L'arrivo di Messi al Psg è stata una sorpresa, fino a qualche anno fa nessuno se lo sarebbe mai immaginato. Ma nel calcio nessuno sa cosa può succedere nel breve termine. Messi è uno di quei giocatori che parla sul campo, non c'è molto altro da dire: è stata una fortuna ammirarlo in tutti questi anni, quello che ha ottenuto in carriera è più che eccezionale e spero che domani ci sia, per il bene del calcio". Pep Guardiola è pronto a ritrovare come avversario Lionel Messi ma stavolta con una maglia diversa da quella del Barcellona. Il Manchester City fa visita al Psg e oltre a Messi, che dovrebbe essere recuperato, dovrà vedersela anche con Mbappè e Neymar. "Sono eccezionali – continua – Come fermarli? Non lo so, il talento è difficile da controllare. Cercheremo di difendere bene quando non avremo il pallone". Guardiola paragona il Psg di oggi al Barcellona di Luis Enrique, con la sola differenza di Mbappè al posto di Suarez: "Ma nel calcio c'è bisogno di tempo. Da anni il Psg ha ottimi calciatori, dobbiamo difendere da squadra, non concentrarci su un unico giocatore". E sul precedente della doppia semifinale vinta la scorsa stagione, Guardiola mette in chiaro: "E' una nuova stagione e una nuova sfida. Il calcio è fatto di alti e bassi e le cose possono cambiare in fretta". (ITALPRESS). glb/red 27-Set-21 16:19