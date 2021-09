Calcio: Juve, Morata e Dybala rientreranno dopo la sosta

Lesione alla coscia per lo spagnolo, elongazione per il numero 10 TORINO (ITALPRESS) – Come anticipato da Massimiliano Allegri, la Juventus ritroverà Alvaro Morata e Paulo Dybala solo dopo la prossima sosta per le nazionali. I due attaccanti, usciti per infortunio entrambi durante la gara di ieri contro la Sampdoria, sono stati sottoposti ad accertamenti diagnostici questa mattina presso il J Medical. Per quanto riguarda Morata, lo spagnolo ha riportato "una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra". Per Dybala, invece, "elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra". La Juventus non si sofferma sui tempi di recupero ma si limita a dire che "entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali". (ITALPRESS). glb/red 27-Set-21 14:07