RESPECT: ecco la clip in esclusiva del film su Aretha Franklin

Dopo “Respect” – la canzone più bella di tutti i tempi secondo la rivista americana Rolling Stones – è sicuramente “Think” l’altro brano più amato e ascoltato della regina del soul Aretha Franklin, protagonista di RESPECT al cinema dal 30 settembre distribuito da Eagle Pictures.

Non tutti sanno che la celebre cantante, interpretata dall’incredibile Jennifer Hudson, era un’attivista impegnata nella difesa della giustizia sociale, dell’uguaglianza e dei diritti delle donne. Per questo “Think” è anche un monito, un inno alla consapevolezza con la volontà in alcuni casi di smuovere le coscienze per attivare cambiamenti sociali che potessero finalmente dare il giusto valore e considerazione alla comunità nera. “Ho ritenuto – ha confessato la regista di RESPECT, Liesl Tommy – che fosse essenziale includere tutto ciò, perché quando parli della Regina del Soul, quando parli della sua spiritualità, la sua politica e la sua fede… erano come le mie. La sua chiesa era una chiesa attivista per i diritti civili. Suo padre è stato il mentore di Martin Luther King. Una cosa che lei e io avevamo in comune – ha aggiunto – è che siamo cresciute ascoltando le persone che parlano di lotta per la libertà, per se stesse e per le generazioni future. Mi sono davvero connessa a queste cose perché abbiamo avuto esperienze simili. Segnano la tua vita per sempre”.

RESPECT racconta la straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i tempi: dall’infanzia – quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre – fino alla celebrità internazionale. Respect è la storia vera del viaggio di Aretha Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e politico dell’America degli anni ’60.Diretto dalla sudafricana Liesl Tommy, già regista di diverse serie tv di successo, Respect è inoltre interpretato dal Premio Oscar Forest Whitaker (L’ultimo Re di Scozia), il comico Marlon Wayans (Scary Movie, Ghost Movie), l’attore e cantante Tituss Burgess (Unbreakable Kimmy Schmidt), la pluripremiata ai Tony Award Audra McDonald (La Bella e la Bestia) e l’icona della musica R&B Mary J. Blige. Il film arriverà nelle sale italiane il 30 settembre distribuito da Eagle Pictures.

Guarda la clip in esclusiva!