Tennis: Sakkari entra in Top 10 Wta, nuovo best ranking Paolini

Camila Giorgi, 37^, rimane la migliore delle azzurre ROMA (ITALPRESS) – La finale persa a Ostrava vale comunque per Maria Sakkari l'ingresso nella Top Ten Wta: la greca guadagna due posizioni ed è decima, best ranking in carriera. Al vertice resta sempre saldamente Ashleigh Barty, con oltre 2700 punti di vantaggio su Aryna Sabalenka. Al terzo posto, ancora più distante, c'è Karolina Pliskova seguita da Iga Swiatek: la polacca, battuta in semifinale a Ostrava proprio dalla Sakkari, guadagna due posizioni ed è ora quarta, mai così in alto nel ranking femminile. Scavalcate Barbora Krejcikova, che rimane quinta, ed Elina Svitolina, che scivola invece al sesto posto. Si scambiano di posizioni Naomi Osaka (settima) e Sofia Kenin (ottava), stabile Garbine Muguruza nona. La migliore delle italiane è sempre Camila Giorgi, che rispetto allo scorso lunedì scala due posizioni ed è 37^, aggiorna il suo best ranking Jasmine Paolini, che sale al 61esimo posto. Due passi indietro, invece, per Martina Trevisan che è ora 68^. Si migliora di una casella Sara Errani, ora numero 105, mentre i quarti raggiunti a Wiesbaden consentono un bel salto in avanti a Lucrezia Stefanini (190^, +9) e Federica Di Sarra (199^, +11). Questa la top ten Wta: 1. Ashleigh Barty (Aus) 9726 (–) 2. Aryna Sabaelenka (Blr) 7005 (–) 3. Karolina Pliskova (Cze) 5265 (–) 4. Iga Swiatek (Pol) 4756 (+2) 5. Barbora Krejcikova (Cze) 4668 (–) 6. Elina Svitolina (Ukr) 4491 (-2) 7. Naomi Osaka (Jpn) 4326 (+1) 8. Sofia Kenin (Usa) 4309 (-1) 9. Garbine Muguruza (Esp) 4135 (–) 10. Maria Sakkari (Gre) 3995 (+2) Cosi' le italiane: 37. Camila Giorgi 1660 (+2) 61. Jasmine Paolini 1075 (+2) 68. Martina Trevisan 1040 (-2) 105. Sara Errani 742 (+1) 137. Elisabetta Cocciaretto 545 (+3) 145. Lucia Bronzetti 510 (+3) 190. Lucrezia Stefanini 366 (+9) 197. Giulia Gatto-Monticone 356 (–) 199. Federica Di Sarra 349 (+11) 276. Jessica Pieri 236 (-2) (ITALPRESS). glb/red 27-Set-21 09:54