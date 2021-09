Volley: Mazzanti “Abbiamo reso felici gli italiani”

"Lo sport è una metafora della nostra società". ROMA (ITALPRESS) – "Lo sport è una metafora della nostra società. Lo sport non è bianco e nero, è una tavolata dei grigi. Chi perde è considerato un fallito e chi vince può sfilare trionfando. Noi vogliamo ribaltare questa convinzione". A dirlo è Davide Mazzanti, CT della Nazionale italiana di volley femminile campione d'Europa, celebrata questa mattina al Quirinale in un incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Tutto quello che accade in un rettangolo di gioco è imponderabile, unico, stressante e a volte doloroso – ha aggiunto il coach – Noi ci siamo battuti con tutte le nostre forze, siamo felici di aver reso felici gli italiani e l'intero movimento". (ITALPRESS). spf/gm/red 27-Set-21 13:59