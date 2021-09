Calcio: Champions. Allegri “Col Chelsea potrei stravolgere formazione”

Il tecnico della Juventus "Domani dobbiamo essere pazienti e bravi tecnicamente" TORINO (ITALPRESS) – "Domani voglio vedere una partita tecnicamente 'pulita', dovremo aver pazienza ma anche il gusto di giocare queste sfide. E' una gara internazionale e loro sono solidi fisicamente e organizzati: ci vuole una buona partita dal punto di vista della tecnica". Lo ha dichiarato il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida di Champions con il Chelsea. "Sara' una bella partita tra due grandi squadre. Il Chelsea e' campione d'Europa, una formazione solida, fisica, ma anche tecnica, forte in contropiede e sulle palle inattive: Tuchel ha fatto un ottimo lavoro. Sara' una gara di alto livello, servira' attenzione, precisione e concentrazione", ha sottolineato Allegri. "Domattina deciderò la formazione, abbiamo fatto un buon allenamento, a parte Ramsey sono tutti a disposizione – ha aggiunto l'allenatore bianconero – Tre titolari sicuri? Szczesny, Locatelli e Alex Sandro. L'unica punta di ruolo è Kean. Kuluseveski con lui in attacco? Non ho ancora deciso, ho avuto alcune sensazioni e spero siano buone: ho provato delle cose, vediamo domani mattina. Potrei stravolgere la formazione. Metterò due o tre attaccanti a seconda delle caratteristiche. Vedremo. Bernardeschi ha grandi potenzialità, deve fare partite di sostanza come con la Samp. Tutto parte dalla testa". (ITALPRESS). pal/red 28-Set-21 19:39