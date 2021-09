Calcio: Champions. Chiellini “Lukaku devastante ma vogliamo fare bene”

Il difensore della Juventus "Contro il Chelsea dovremo avere pazienza e non concedere spazi" TORINO (ITALPRESS) – "Lukaku è un attaccante devastante e inarrestabile per tutti i difensori del mondo e attorno a lui c'è una squadra compatta, una squadra vera. Il nostro grande amico Jorginho è il faro ma il Chelsea ha anche tanti altri ottimi giocatori: non sarà semplice, ne siamo consapevoli, bisognerà avere pazienza, non concedere troppe ripartenze e non spaccare la partita perché fisicamente forse hanno anche qualcosa più di noi. Ma è una partita in cui possiamo fare bene, abbiamo tanta voglia e sarà certamente un grande spettacolo". Lo ha dichiarato il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ai microfoni di Sky alla vigilia della sfida di Champions con il Chelsea. "Il precedente del 2012/2013? Sono situazioni non paragonabili – ha proseguito Chiellini – Nel match di ritorno vincemmo 3-0, un risultato ampio ma non casuale perché noi eravamo una squadra in crescita mentre loro avevano dei problemi. Oggi la situazione è diversa, loro hanno il vento in poppa e stanno andando molto forte, noi stiamo cambiando qualcosa ma vogliamo fare bene". (ITALPRESS). pal/red 28-Set-21 19:01