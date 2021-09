Calcio: Champions. Gasperini “Gara importante ma non decisiva”

Il tecnico alla vigilia della sfida contro lo Young Boys "Con l'Inter meritavamo noi" BERGAMO (ITALPRESS) – "Penso che sarà una gara importante, ma non decisiva. È un girone molto equilibrato". L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sfida contro lo Young Boys: "Indubbiamente sarà una gara importante, quelle decisive arriveranno più tardi. Lo Young Boys è una squadra ben organizzata, non so quale modulo utilizzeranno domani, ma saremo pronti a tutto. È una squadra che sa vincere, ha vinto 9 gare nelle ultime 10. È una squadra offensiva e di sicuro valore, ha già dimostrato in passato il suo valore con altre squadre italiane. Dobbiamo fare una gara importante per poter vincere", ha spiegato Gasperin. "Non sono d'accordo con chi dice che sabato scorso meritava di piu' l'Inter – ha proseguito il tecnico dell'Atalanta commentando l'ultimo match di campionato – le occasioni migliori ce le abbiamo avute noi. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra forte. Ma e' chiaro che quando vai a Milano e fai una prestazione cosi' devi trarre forza e fiducia". Infine una battuta sulla sentenza del Tribunale Nazionale Antidoping, vicenda chiusa con una nota di biasimo: "C'e' una sentenza equa e giusta, spero che sia finita". (ITALPRESS). pia/pal/red 28-Set-21 14:13