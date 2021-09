Calcio: Champions. Tuchel “Niente Juve per Kanté, è positivo al Covid”

Il tecnico del Chelsea "Gara difficile, i bianconeri meritano massimo rispetto" LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – "Sfortunatamente Kanté è risultato positivo al test per il Covid: deve restare in quarantena e seguire i protocolli del Governo". Con queste parole Thomas Tuchel ha ufficializzato l'assenza di N'Golo Kanté per la sfida di Champions che attende domani il Chelsea contro la Juventus. "Anche Mason Mount e Reece James non sono disponibili, così come Christian Pulisic: questa partita arriva troppo presto per lui", ha aggiunto il tecnico del Chelsea per poi soffermarsi sugli avversari. "Affrontiamo la Juventus in trasferta, e' una partita che richiede il massimo rispetto per la qualita' e la tradizione del club – ha spiegato Tuchel – Dobbiamo concentrarci e organizzarci perche' sara' una gara difficile e avremo bisogno di energia positiva e determinazione per rialzarci dopo la sconfitta contro il Manchester City. La Juve èuna squadra esperta, un club con grande tradizione in questa competizione: ha avuto un inizio un po' difficile a livello di risultati in Serie A, ma e' stata convincente in Champions. Le assenze? Ne abbiamo noi e anche loro, i ragazzi che giocheranno avranno voglia di dimostrare e fare bene". (ITALPRESS). pal/red 28-Set-21 16:13