Il direttore di gara portoghese dirigerà i giallorossi in Ucraina ROMA (ITALPRESS) – Sarà il portoghese Luis Godinho a dirigere giovedì (ore 18.45) la sfida tra gli ucraini dello Zorya Luhansk e la Roma, valida per la seconda giornata del Gruppo C di Conference League che si disputerà a Zaporizhia. Ad assisterlo, i connazionali Rui Teixeira e Pedro Almeida; quarto uomo André Narciso. (ITALPRESS). mc/red 28-Set-21 11:46