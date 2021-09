Calcio: Serie A. Giudice, un turno a Djidji e ammenda a Zaniolo

L'attaccante della Roma sanzionato per il gesto "volgare" verso i tifosi della Lazio MILANO (ITALPRESS) – Un turno di squalifica al difensore del Torino Dijdji, espulso per doppia ammonizione nel corso del match contro il Venezia, e 20 mila euro di ammenda all'attaccante della Roma Nicolò Zaniolo "per avere, al termine della gara, uscendo dal terreno di gioco, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto di sfida e volgare". Queste le decisioni del giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, sulle gare della sesta giornata di campionato. (ITALPRESS). pal/red 28-Set-21 13:15