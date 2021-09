Calcio: Svezia. Ibrahimovic convocato in nazionale

L'attaccante del Milan è però ancora fermo ai box per un infortunio ROMA (ITALPRESS) – Zlatan Ibrahimovic torna in nazionale. Dopo la lunga assenza e il forfait agli Europei a causa dell'infortunio al ginocchio, l'attaccante del Milan rientra nella lista dei convocati del commissario tecnico Janne Andersson per le gare di qualificazione ai Mondiali che la Svezia affronterà contro Kosovo e Grecia. L'attaccante del Milan peraltro è al momento fuori gioco per un infortunio dopo aver giocato pochi minuti (segnando un gol) nella partita dello scorso 12 settembre contro la Lazio. (ITALPRESS). pal/red 28-Set-21 13:46