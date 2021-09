Motomondiale: Gp Americhe. Marini “A Austin per tornare in zona punti”

Il pilota della Ducati: "Gli ultimi non sono stati week-end facili" AUSTIN (USA) (ITALPRESS) – "Austin è sicuramente una delle piste più particolari e allo stesso tempo difficili dell'intero calendario". Così Luca Marini, che questo fine settimana correrà in sella alla Ducati il GP delle Americhe. "Ci aspetta una settimana di duro lavoro dove sfruttare al meglio anche quanto di buono fatto al test a Misano della scorsa settimana – spiega il 24enne pilota marchigiano, fratellastro di Valentino Rossi – Abbiamo provato diverse nuove soluzioni e siamo stati veloci. Gli ultimi non sono stati week-end facili e l'obiettivo è sicuramente tornare in zona punti. (ITALPRESS). mc/red 28-Set-21 07:56