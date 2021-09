Motomondiale: Gp Americhe. Marquez “Mi diverte sempre girare a Austin”

Il fuoriclasse spagnolo della Honda: "Lavorare bene nel week-end" ROMA (ITALPRESS) – "Non vedo l'ora che arrivi Austin, e ci giungiamo dopo due belle gare, ad Aragon e poi a Misano. È una pista che mi piace e dove in passato abbiamo raccolto molti successi, anche se quest'anno arriviamo all'appuntamento con una situazione un po' diversa". Marc Marquez fotografa così l'impegno nel fine settimana al Gp delle Americhe. "Come sempre, sarà importante lavorare bene durante il fine settimana e vedere dove ci schiereremo domenica mattina – sottolinea il fuoriclasse spagnolo della Honda – Non importa se sarà un grande ritorno perchè mi diverte sempre molto girare a Austin". "Dopo un buon test sono entusiasta di andare ad Austin – gli fa eco il connazionale e compagno di scuderia Pol Espargaro – E' una pista divertente dove guidare e sarà fantastico vedere altri tifosi della MotoGp fuori dall'Europa. Abbiamo scoperto alcune cose durante i test a Misano e Austin sarà un buon posto per provarle perché è un circuito con molta varietà. Ho avuto qualche top ten in passato, quindi spero di poter far bene in questo fine settimana". (ITALPRESS). mc/com 28-Set-21 12:20