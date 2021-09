Nissan presenta Townstar, il nuovo commerciale compatto

Arriva Townstar, il nuovo veicolo commerciale Nissan compatto, versatile e competitivo, capace di soddisfare le varie e mutevoli esigenze dei clienti business, disponibile con motore benzina o motore 100% elettrico. Townstar, 100% elettrico, raccoglie l'eredita' di e-NV200, pioniere e leader di mercato degli LCV elettrici e si propone come soluzione efficiente di mobilita' sostenibile, anche per le consegne dell'ultimo miglio e per le zone a traffico limitato. Pensato per la massima efficienza e versatilita' nei contesti urbani, vanta due tipi di motorizzazione per entrambe le versioni van e combi (trasporto passeggeri): un 1.3 benzina da 130 CV e 240 Nm di coppia, conforme allo standard di emissione Euro 6d-Full e un motore 100% elettrico con batteria da 44 kWh e 245 Nm di coppia. La versione elettrica, che sostituisce e-NV200, dispone di un innovativo sistema di gestione dei consumi e un sistema di raffreddamento della batteria. Ai bassi costi d'esercizio, il nuovo Townstar abbina una percorrenza piu' lunga con singola ricarica, garantendo un'autonomia di 285 km (in attesa di omologazione). E' equipaggiato con oltre 20 soluzioni tecnologiche per la sicurezza e l'assistenza alla guida che ne fanno un mezzo comodo, affidabile e sicuro. La stabilita' durante la guida e' assicurata dal Side Wind Assist, che protegge dalle raffiche di vento laterali, e dal Trailer Sway Assist durante gli spostamenti a pieno carico. La frenata di emergenza con riconoscimento dei pedoni e dei ciclisti, il sistema di parcheggio automatico e il cruise control intelligente supportano efficacemente il guidatore soprattutto nei contesti urbani. Per la prima volta, l'Around View Monitor (AVM) e' presente su un LCV compatto Nissan. Una serie di telecamere riproduce una vista dall'alto a 360° dello spazio attorno al veicolo, facilitando le manovre di parcheggio. Inoltre, Nissan ProPILOT regola l'accelerazione, la frenata, lo stop e la ripartenza, mantenendo il veicolo all'interno della corsia di marcia e si rivela il perfetto alleato durante la guida in autostrada. E-Call, Apple CarPlay / Android Auto e la ricarica wireless del telefono sono presenti su tutta la gamma. Sulla versione totalmente elettrica, inoltre, sono disponibili ulteriori funzioni avanzate di connettivita', accessibili tramite un touchscreen da 8 pollici, connesso al quadro strumenti digitale da 10 pollici. Il nuovo Townstar e' sviluppato sulla piattaforma CMF-CD dell'Alleanza ed e' il primo modello europeo Nissan a sfoggiare il nuovo logo. La versione van e' stata pensata per soddisfare appieno le esigenze di clienti business in cerca di versatilita', praticita', spazio e capacita' di carico unite al sistema di parcheggio automatico, quest'ultimo molto comodo in citta'. La versione combi e' il mezzo ideale per le famiglie, con numerose soluzioni di carico, per un totale di 775 litri. L'abitacolo del nuovo Townstar offre ai clienti il comfort tipico di un'autovettura grazie all'alta qualita' dei rivestimenti di sedili e portiere, la moderna console centrale e le finiture del cruscotto. Il Townstar 100% elettrico riflette gli spunti estetici di Ariya, compresi i fari LED di serie, lo scudo frontale aerodinamico con motivo kumiko e le luci diurne con design V-motion. La versione benzina si distingue per il look aggressivo e dinamico conferito dalla griglia multilivello. Le prese d'aria ottimizzano il flusso aerodinamico attorno al paraurti e alle ruote anteriori, riducendo la resistenza aerodinamica e i consumi a vantaggio dell'autonomia. Il vano di carico della versione van e' da 3,9 m3, con paratia girevole, e puo' ospitare agevolmente fino a due europallet e 800 kg di peso, mentre la capacita' di traino e' di 1.500 kg. Caratteristiche in grado di adattarsi ai requisiti specifici di ogni impresa. Ampie porte scorrevoli laterali facilitano le operazioni di scarico e scarico del veicolo, che in alternativa puo' essere allestito con portelloni a doppio battente 60/40 con apertura di 180° o singolo portellone posteriore. L'ampia zona di carico comprende uno spazio dedicato a un vero e proprio "ufficio di bordo". Il nuovo Townstar, cosi' come tutta la gamma LCV Nissan, e' coperto da garanzia paneuropea leader di settore, pari a 5 anni o 160.000 km, oltre alla garanzia di 8 anni o 160.000 km sulla batteria della versione 100% elettrica. Sono inclusi la copertura paraurti, la garanzia sulla verniciatura, e l'assistenza stradale, per la massima tranquillita' dei clienti. (ITALPRESS). tvi/com 28-Set-21 16:10