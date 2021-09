Vezzali “Aumento spettatori passo importante verso normalità”

La sottosegretaria allo sport: "Ora lavoriamo per arrivare al 100%" ROMA (ITALPRESS) – "Lo sport all'aperto con il 75% degli spettatori e al chiuso con il 50%: un altro importante passo nel percorso verso la normalità". Lo scrive su Twitter la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. "Grazie al Cts per aver dato fiducia. Ora, con l'apporto responsabile di tutti, andiamo avanti e lavoriamo per arrivare quanto prima al 100%", aggiunge l'ex fuoriclasse del fioretto mondiale. (ITALPRESS). mc/com 28-Set-21 11:20