Calcio: Arsenal. Infortunio al ginocchio, Xhaka fuori tre mesi

Il centrocampista svizzero si è infortunato nel match con il Tottenham LONDRA (INGHILTERRA) – Grave infortunio per Granit Xhaka, 29enne centrocampista dell'Arsenal e della nazionale svizzera. Uscito nel finale del match vinto dai Gunners domenica contro il Tottenham, l'elvetico, corteggiato dalla Roma nella sessione estiva di mercato, ha riportato un infortunio al legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Se non sarà sottoposto ad intervento chirurgico, Xhaka dovrà stare lontano dai campi "per circa tre mesi", ha fatto sapere il club londinese. (ITALPRESS). mc/red 29-Set-21 13:12