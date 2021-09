Calcio: Fiorentina. Nardella “Commisso porterà in alto la squadra”

Il sindaco del capoluogo toscano "Al lavoro per nuovo stadio" FIRENZE (ITALPRESS) – "Vedere Commisso prima che riparta? Spero proprio di si. Siamo al lavoro per fare una chiacchierata di aggiornamento. Sono sicuro che porterà in alto la squadra della Fiorentina, io porterò in alto Firenze con il nuovo stadio". Lo ha detto ai microfoni di 'Lady radio' il sindaco di Firenze, Dario Nardella. La giuria internazionale che valuterà i progetti per la ristrutturazione dello stadio 'Franchi' "verrà fisicamente a Firenze fra qualche giorno, tra il 12 ed il 14 ottobre – ha aggiunto Nardella – Sono già al lavoro sui trentuno progetti presentati dall'Italia e da tutto il mondo, a dimostrazione del successo di questo concorso internazionale. Ci sono almeno due modi in cui la squadra di calcio" ovvero la Fiorentina "puo' beneficiare da uno stadio nuovo. Uno stadio nuovo puo' arrivare a decuplicare gli introiti di un club. Oggi mi risulta che lo stadio 'Franchi', al netto dei limiti del Covid, frutta alla Fiorentina sette milioni di euro a fronte di un canone di un milione. Noi ci siamo ispirati allo studio Deloitte che ha fatto la Fiorentina riguarda agli introiti che puo' garantire la gestione di uno stadio praticamente nuovo. Poi c'è un secondo modo che riguarda gli eventuali investimenti che la società Fiorentina potrebbe voler fare fuori dallo stadio, motivo per cui noi abbiamo previsto anche quindicimila metri quadri di strutture che si possono fare fuori dallo stadio". Con la Fiorentina "stiamo lavorando per una proroga della convenzione per l'uso del 'Franchi' – ha proseguito Nardella – C'è stata chiesta una proroga da parte della Fiorentina visto che scadra' fra pochi mesi, poi in parallelo al lavoro di progettazione del nuovo 'Franchi' ci metteremo a sedere per studiare il miglior modello gestionale tenendo conto che lo stadio rimane pubblico". (ITALPRESS). lc/mc/red 29-Set-21 09:51