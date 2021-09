Calcio: Milinkovic-Savic “Sarri sa come si vince l’Europa League”

"Strakosha? Non ha bisogno di consigli, se trova spazio farà bene" ROMA (ITALPRESS) – "L'anno scorso abbiamo giocato la Champions, purtroppo ora siamo in Europa League. Il mister l'ha vinta, ci proveremo un'altra volta. Abbiamo motivazioni e proveremo ad andare il più avanti possibile". Parola di Sergej Milinkovic-Savic, che dopo il gol nel derby ("Non me ne sono accorto, ero a terra") vuole trascinare la Lazio anche nel match contro la Lokomotiv Mosca in Europa League. Un banco di prova per Strakosha dopo l'errore contro il Galatasaray: "Siamo amici da tanti anni e condividiamo da sempre la camera. Non ha bisogno dei miei consigli, sa tutto lui. Se trova spazio, lo farà nel miglior modo possibile". Milinkovic-Savic ritrova Nikolic, attuale allenatore della Lokomotiv Mosca e suo tecnico ai tempi del Vojvodina: "Sono stato poco con lui, solo sei mesi perché venivo dalla Primavera". (ITALPRESS). spf/glb/red 29-Set-21 16:06