Calcio: Pelè migliora “Mi riscaldo per tornare in campo”

L'ex fuoriclasse brasiliano: "Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria" SAN PAOLO (BRASILE) (ITALPRESS) – Pelè prosegue nel recupero presso l'ospedale Albert Einstein di San Paolo, dove è ricoverato in seguito ad una operazione per un tumore al colon. "La fisioterapista Kamila mi sta aiutando a riscaldarmi per tornare in campo – ha scritto su Instagram la leggenda del calcio mondiale, 80, postando un video in cui fa fisioterapia con un pallone – Non importa la dimensione della sfida. Il segreto è celebrare ogni piccola vittoria lungo la strada". (ITALPRESS). mc/red 29-Set-21 11:37