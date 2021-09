Calcio: Serie A, Sozza per Fiorentina-Napoli e derby Torino a Valeri

Di Bello sarà invece l'arbitro di Atalanta-Milan PALERMO (ITALPRESS) – Sarà Simone Sozza della sezione di Seregno a dirigere domenica alle 18 al "Franchi", per la settima giornata di serie A, Fiorentina-Napoli. Con lui gli assistenti di linea Bindoni e Lo Cicero, il quarto uomo Serra e al Var Aureliano e Meli. Il derby della Mole Torino-Juventus, in programma sabato alle 18, sarà invece diretto da Paolo Valeri di Roma, coadiuvato dai guardalinee Giallatini e Galetto. Quarto uomo Baroni, addetti al Var Di Paolo e Carbone. Marco Di Bello della sezione di Brindisi è invece l'arbitro designato per Atalanta-Milan, posticipo della domenica alle 20.45. Ad Ayroldi di Molfetta Roma-Empoli, per Sassuolo-Inter designato Pairetto di Nichelino. SERIE A – 7^ GIORNATA – 03/10 – ORE 15 Cagliari – Venezia (01/10, ore 20.45) arbitro: Volpi di Arezzo (Tegoni-Tolfo) Salernitana – Genoa (02/10, ore 15) arbitro: Mariani di Aprilia (Valeriani-Marchi) Torino – Juventus (02/10, ore 18) arbitro: Valeri di Roma (Giallatini-Galetto) Sassuolo – Inter (02/10, ore 20.45) arbitro: Pairetto di Nichelino (Longo-Margani) Bologna – Lazio (ore 12.30) arbitro: Massa di Imperia (Pagliardini-Scatragli) Verona – Spezia arbitro: Camplone di Pescara (Preti-Affatato) Sampdoria – Udinese arbitro: Orsato di Schio (Costanzo-Mokhtar) Fiorentina – Napoli (ore 18) arbitro: Sozza di Seregno (Bindoni-Lo Cicero) Roma – Empoli (ore 18) arbitro: Ayroldi di Molfetta (Berti-Di Iorio) Atalanta – Milan (ore 20.45) arbitro: Di Bello di Brindisi (Baccini-Cecconi) (ITALPRESS). glb/red 29-Set-21 13:15