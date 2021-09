Calciomercato: Juve. Stampa inglese, West Ham su McKennie

Il club inglese alla ricerca di un sostituto di Rice, in scadenza LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Prendono consistenza le indiscrezioni che parlano di un interessamento del West Ham per il centrocampista Weston McKennie. Secondo quanto riporta il sito "Football Insider", il 23 enne giocatore della Juventus sarebbe infatti considerato dal club londinese una prima scelta per il rafforzamento della squadra. I dirigenti del West Ham avrebbero dunque già intavolato con la società bianconera le prime trattative. L'arrivo di McKennie andrebbe a sopperire la potenziale partenza di Declan Rice, il cui contratto è in scadenza, cioè uno degli elementi più rappresentativi della formazione guidata da David Moyes. La Juventus sarebbe disponibile a valutare l'offerta del West Ham. (ITALPRESS). arm/mc/red 29-Set-21 08:54