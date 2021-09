Motomondiale: Rossi “Ottimista per Austin”, Dovi “Spero altri progressi”

Nel weekend la MotoGp torna in azione per il Gp delle Americhe AUSTIN (USA) (ITALPRESS) – Ad Austin per dimenticare il primo round di Misano. A distanza di due settimane torna in azione la MotoGP e dall'Emilia la classe regina si sposta Oltre Oceano, per un Gran Premio delle Americhe che mancava dal 2019. Due anni fa, Valentino Rossi chiuse al secondo posto alle spalle di Rins, un ricordo che incoraggia il Dottore dopo le difficoltà incontrate a Misano. "Mi piace molto Austin e l'ultima volta che abbiamo gareggiato lì, è stato un grande weekend per me – ammette – Ero andato forte sia nelle qualifiche che in gara e ho chiuso sul podio. Vedremo cosa succederà stavolta ma intanto torniamo a gareggiare Oltre Oceano e non vediamo l'ora dopo che la scorsa stagione non è stato possibile. Una volta arrivati lì potremo capire qual è il nostro potenziale ma sono ottimista, speriamo di migliorare alcune cose e di fare una buona gara". Il Gp delle Americhe sarà utile anche ad Andrea Dovizioso per migliorare il feeling con la YZR-M1 del team Petronas. "Ci sono ancora molti aspetti su cui devo lavorare ma i test di Misano sono stati utili – le parole del forlivese – Non sono sicuro di cosa aspettarmi da questo weekend, dovrò prima vedere qual è la situazione in pista, che tipo di grip c'è. È un tracciato molto esigente e anche il meteo avrà il suo impatto, ma questo vale per tutti. È davvero difficile fare previsioni ma spero di continuare a fare progressi". (ITALPRESS). glb/red 29-Set-21 13:40