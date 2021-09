Roma, Acea illumina la Piramide Cestia con i colori della sostenibilità

ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell'apertura della quinta edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato da ASviS, Acea ha illuminato la Piramide Cestia con i 17 simboli degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs nell'acronimo inglese) dell'Agenda 2030 dell'Onu. Acea ripete così per il secondo anno questa iniziativa, a conferma del proprio impegno a favore della diffusione della cultura della sostenibilità. L'intervento illuminotecnico è stato realizzato con flussi di luce a Led a basso consumo energetico, in modo da coniugare efficienza, estetica e risparmio energetico a testimonianza concreta dell'impegno della multiutility nell'applicazione dei valori e degli obiettivi di sostenibilità. "L'illuminazione di uno dei più suggestivi monumenti della Roma del passato – ha dichiarato la Presidente di Asvis Marcella Mallen – ricorda a chi vive nel presente che si deve guardare al futuro e che questo è possibile solo garantendo uno sviluppo sostenibile". "La ghiera formata dai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile proiettata sulla Piramide Cestia – ha dichiarato la Presidente di Acea Michaela Castelli – vuole rappresentare, in modo simbolico, il contributo che il Gruppo continua a dare, al fianco di ASviS, alla campagna di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità, promuovendo al contempo modelli di sviluppo in linea con questi obiettivi". (ITALPRESS). fil/fsc/com 29-Set-21 14:22