Calcio: Real Madrid. Ancelotti “Vogliamo reagire dopo ko con Sheriff”

Il tecnico dei blancos "Per il titolo dovremo lottare con Barça e Atletico" MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "La partita contro lo Sheriff ha intaccato il nostro orgoglio. Domani reagiremo e daremo tutto". Carlo Ancelotti vuole una reazione da parte della sua squadra. Il Real Madrid, reduce dal pesante ko in Champions League contro la formazione moldava (nello stesso girone dell'Inter), adesso è chiamato al riscatto domani contro l'Espanyol. "Penso che senza palla il modulo più efficace sia un 4-4-2, con la palla le cose cambiano". L'obiettivo delle merengues, è naturalmente vincere il campionato, con Atletico e Barcellona che sono le dirette concorrenti: "Dovremo lottare con entrambe fino alla fine, forse ora l'Atletico sta meglio. Vedrò la gara perché sono due grandi squadre, ma se facciamo quello che c'è da fare, lotteremo per il titolo". Ancelotti ha anche commentato le parole di Benzema su Mbappé, con l'esperto centravanti che ha detto Kylian giocherà nel Real: "Siamo il club più grande del mondo". Sull'ipotesi di allenare il Barça: "Non posso andare contro la mia storia, con tutto il rispetto per un grande club". Infine, Ancelotti si è soffermato sul ritorno di Kroos: "Siamo contenti del suo ritorno. Porta la sua qualità, la sua esperienza". (ITALPRESS). mra/gm/red 02-Ott-21 20:14