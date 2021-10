Calcio: Serie A. Ballardini “Buona gara del Genoa, non meritavamo ko”

Il tecnico rossoblu: "Mi tengo la prestazione, tante le occasioni create" SALERNO (ITALPRESS). "Oggi abbiamo fatto una buonissima partita, non meritavamo di perdere per le occasioni create". Lo dice il tecnico del Genoa Davide Ballardini, nel post partita del match dell'Arechi con la Salernitana. "In altre occasioni – prosegue l'allenatore rossoblù – abbiamo preso un punto quando non lo meritavamo, ad esempio con il Verona che era stato più bravo di noi. Oggi mi tengo la prestazione, da squadra, abbiamo creato tanto e da lì si riparte. Il Genoa, quando ci sono stato io, si è guadagnato i punti sul campo. Continuando così continuerà a guadagnarsi i punti che merita. Troppi gol su palle inattive? Tutti subiscono gol su angoli o punizioni esterne o laterali. Non dobbiamo regalare corner e situazioni simili perché poi diventano pericolosi. Su questo dobbiamo migliorare. La scelta di Bianchi per Destro? Decisione facile, si è allenato meglio. Ekuban ha fatto un solo allenamento con la squadra – conclude Ballardini – perché ha avuto un fastidio". (ITALPRESS). gve/mc/red 02-Ott-21 17:39