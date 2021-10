Calcio: Serie A. Castori “Vittoria che inseguivamo da quattro partite”

Il tecnico della Salernitana: "Non ci siamo scoraggiati, btavi a insistere" SALERNO (ITALPRESS) – "Inseguivamo questa vittoria da 3-4 partite. Nelle scorse giornate si erano registrati progressi evidenti ma il risultato ci aveva condannato, però quando si trova il bandolo della matassa bisogna insistere, perseverare. Non ci siamo scoraggiati, abbiamo capito che la strada da seguire era quella. Prima o poi doveva venire questa vittoria". Lo dice ai microfoni di Dazn il tecnico della Salernitana Fabrizio Castori, dopo la vittoria dei suoi granata sul Genoa. "E' importante non aver subito gol – prosegue Castori -. Se vuoi vincere ti devi sistemare nella fase di non possesso palla. I progressi erano evidenti ma oggi ci siamo confermati. In Serie A non è facile non prendere gol, ci sono squadre con giocatori di talento che possono fare gol anche se difendi bene. Noi non siamo andati in ansia, abbiamo avuto la pazienza di non squilibrare mai i reparti e non abbiamo fretta nel cercare il gol che poi alla fine è arrivato. Ribery? E' sempre una sorpresa, ha una passione straordinaria, è un esempio per i giovani. Quando è in campo dà tutto, sono numeri impressionanti, noi li valutiamo con i gps. A parte il talento, l'intensità che riesce a dare alla squadra è una cosa incredibile". (ITALPRESS). gve/mc/red 02-Ott-21 17:45