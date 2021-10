Calcio: Udinese. Gotti “Lavorato bene, Samp nostra bestia nera”

"Abbiamo lavorato con grande intensità e lucidità in vista della partita di domani". UDINE (ITALPRESS) – "Abbiamo lavorato con grande intensità e lucidità in vista della partita di domani. Abbiamo analizzato ciò che dobbiamo fare meglio facendo un consuntivo generale di queste prime sei giornate". Così Luca Gotti, allenatore dell'Udinese, intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida di Marassi contro la Sampdoria, in programma domani alle ore 15. "Spesso i gol mancati derivano da episodi in cui dobbiamo essere più bravi a far girare dalla nostra parte in entrambe le aree di rigore. Abbiamo consolidato alcune idee di gioco e cercato di prendere in considerazione dei contenuti specifici per il match con la Sampdoria". I blucerchiati sono un avversario da non sottovalutare: "La Samp è una bestia nera per l'Udinese e per me – ha detto Gotti -. Sotto la mia gestione la squadra finora ha sempre perso contro i blucerchiati ed è l'unica squadra con cui è successo. Di questi 4 stop uno è stato meritato, gli altri 3 a dir poco rocamboleschi dove, pur non avendo giocato male, alcuni episodi arbitrali avevano influito fortemente". "Mi aspetto una Samp determinata come noi e vogliosa di far punti. È una formazione che ha avuto un calendario analogo al nostro e ha raccolto meno punti rispetto al valore intrinseco della squadra. D'Aversa ha cercato di mantenere tutto ciò che riteneva buono dalla gestione precedente, mettendoci alcune idee sue non di poco conto". Infine sul tridente offensivo della Samp composto da Candreva, Caputo e Quagliarella: "A questi giocatori aggiungerei anche Damsgaard. Sono tutti elementi di qualità e quantità". (ITALPRESS). mra/gm/red 02-Ott-21 17:49