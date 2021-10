Calcio: Serie A. D’aversa “Peccato non aver vinto, Candreva top”

GENOVA (ITALPRESS) – "Peccato perchè per il gol che ha fatto Candreva la squadra avrebbe dovuto portare a casa il risultato pieno". Questo il pensiero di Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, intervistato ai microfoni di Dazn dopo il pari per 3-3 contro l'Udinese: "Il dispiacere è che oggi abbiamo fatto tre gol e non abbiamo vinto in casa davanti al nostro pubblico. Nel primo tempo sono partiti meglio loro, poi nel secondo siamo stati bravi a ribaltarla e alla fine abbiamo buttato via tutto subendo un gol da calcio da fermo e non ottenendo i tre punti che avevammo già assaporato". Poi ancora su Candreva: "Sta facendo un grandissimo campionato, ci tengo. Ci siamo parlati in settimana ed è giusto che si ponga degli obiettivi. E' un ragazzo maturo e intelligente". Infine sul gol numero 178 in Serie A di Quagliarella: "Oltre al gol ha fatto tante giocate di qualità, sapevamo che si sarebbe sbloccato. Ha dimostrato il campione che è si è presentato dal dischetto e ha fatto gol. Adesso c'è la sosta e possiamo recuperare un po' a livello fisico". (ITALPRESS). mra/mc/red 03-Ott-21 17:47