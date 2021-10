Calcio: Serie A. Thiago Motta “Abbiamo sbagliato troppo”

Il tecnico dello Spezia "Dobbiamo migliorare a livello mentale" VERONA (ITALPRESS) – "Oggi purtroppo abbiamo sbagliato tanto in attacco e in difesa. Il risultato è molto largo ma sono convinto che la differenza tra le due squadre non sia così netta. Adesso dobbiamo dimenticare questa sconfitta e pensare alla Salernitana". Così Thiago Motta ha commentato il 4-0 rimediato dal suo Spezia al Bentegodi contro il Verona. "I nostri avversari sono stati bravi a mettere la palla in rete, mentre noi non ci siamo riusciti e questo in serie A fa la differenza. Dobbiamo migliorare a livello mentale e durante la pausa ci concentreremo anche su questo aspetto", ha aggiunto il tecnico del team ligure. Prima di andare via, Thiago Motta ha commentato l'espulsione per gioco violento inflitta ai danni di Simone Bastoni. "Mi spiace per questo episodio, perché conosco il ragazzo e ha sempre avuto un comportamento esemplare, dentro e fuori dal campo". (ITALPRESS). gbn/pdm/red 03-Ott-21 17:38