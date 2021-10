Calcio: Serie A. Tudor “Complimenti ai ragazzi, bella vittoria”

L'allenatore del Verona "Campionato complicato e pieno di insidie" VERONA (ITALPRESS) – "Ho fatto i complimenti ai ragazzi dopo questa bella vittoria. Abbiamo giocato un'ottima gara ma dobbiamo pensare a migliorare tante cose, perché ce ne sono ancora diverse sulle quali lavorare". Così Igor Tudor, tecnico del Verona, dopo la vittoria per 4-0 ottenuta oggi contro lo Spezia. "Sono molto contento per la rosa che ho a disposizione. Riusciamo a giocare un buon calcio ma dobbiamo concentrarci sulle prossime sfide, perché il campionato di serie A è complicato e pieno di insidie", ha detto ancora l'allenatore del team veneto. Tudor ha centrato 8 punti in quattro gare (due vittorie e due pareggi) dopo aver ereditato da Eusebio Di Francesco la panchina del Verona. (ITALPRESS). gbn/pdm/red 03-Ott-21 17:49