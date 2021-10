Calcio: Spalletti “Vittoria sofferta ma meritata”

"Abbiamo giocato però al di sotto delle nostre possibilità" FIRENZE (ITALPRESS) – "E' stata una partita un pò sofferta. Non l'abbiamo strappata, ma è stata meritata come vittoria, anche se risicata. Non è facile dal punto di vista fisico quando trovi squadre che giocano in questa maniera a tutto campo. Abbiamo davanti per fortuna giocatori veloci e quindi sono difficili da prendere, e bastano due palle che superino la difesa avversaria per fare la differenza". Così Luciano Spalletti commenta la vittoria ottenuta dal Napoli al "Franchi" contro la Fiorentina. "Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite, in alcune circostanze non basta neanche essere in vantaggio 2-0 – ha aggiunto – Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilita'. Non siamo riusciti a far arrivare una palla giocabile a Mertens e Petagna nel finale. Anguissa e' uscito alla grande nel secondo tempo, meglio da mediano. I cambi ci hanno comunque dato una mano". E a proposito dei Mertens, "non è ancora al top. Ma molto meglio ora che nelle prime tre di campionato dove c'erano tanti assenti". "La punizione del 2-1? L'ha fatta il Borussia Dortmund e ce l'ha fatta vedere il nostro analista – ha rivelato Spalletti – La punizione l'avrebbe potuta battere anche Mario Rui. Di solito le palle inattive le cura Baldini, studia gli avversari. Poi la fase difensiva viene analizzata da Calzona. Marco Domenichini studia il pressing in attacco. Siamo uno staff, ci dividiamo i compiti". (ITALPRESS). lc/mra/glb/red 03-Ott-21 20:50