Calcio: Cies, le rose dei due Manchester le più care d’Europa

Prima delle italiane è la Juventus: i giocatori di Allegri valgono 618 milioni PALERMO (ITALPRESS) – Le rose più "care" d'Europa si trovano a Manchester. Il Cies, l'Osservatorio sul calcio, ha stilato la classifica delle 98 squadre che militano nei cinque grandi campionati (Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1) tenendo conto del possibile valore di mercato dei singoli calciatori. E ai primi due posti ci sono Manchester City e Manchester United: se Guardiola decidesse di cedere tutti i calciatori a sua disposizione, il club incasserrebbe 1,280 miliardi di euro, poco più dei cugini (1,214 mld). Al terzo posto un'altra inglese, il Chelsea (946 milioni di euro), quindi Barcellona (896 mln), Bayern Monaco (890 mln), Liverpool (860 mln) e Real Madrid (846 mln). Solo ottavo il Paris Saint Germain (808 mln) davanti a Borussia Dortmund e Atletico Madrid. La prima delle italiane e undicesima assoluta è la Juventus (618 milioni di euro). In serie A i bianconeri precedono Inter (469 mln), Milan (434 mln), Roma (415 mln) e Napoli (387 mln), con la Salernitana (31 mln) fanalino di coda. Aggregando i dati, il primato spetta alla Premier League (8,9 miliardi di euro, una media di 445 milioni per squadra), quindi Liga (5,3 mld), Bundesliga (4,5 mld), Serie A (4,4 mld con una media di 222 milioni per squadra) e Ligue 1 (3,4 mld). (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-21 18:27