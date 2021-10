Calcio: Levante. Esonerato il tecnico Paco Lopez

Il club di Valencia è ancora a secco di vittorie nel campionato spagnolo ROMA (ITALPRESS) – Paco Lopez non è più l'allenatore del Levante. Il 54enne tecnico spagnolo, sulla panchina del club dal 2015, è stato esonerato dal suo incarico dopo la sconfitta della sua squadra contro il Maiorca. In questa stagione, il Levante non ha ancora vinto una sola partita (4 pareggi e 4 sconfitte) e occupa il 18° posto in classifica della Liga. La società di Valencia non ha ancora reso noto il nome del nuovo mister. (ITALPRESS). mc/red 04-Ott-21 08:44