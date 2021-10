Calcio: Ufficiale, Ranieri nuovo allenatore del Watford

Quarta esperienza in Premier per il quasi 70enne tecnico romano LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Claudio Ranieri torna in Premier League. Ufficiale l'arrivo del tecnico di Testaccio sulla panchina del Watford, che ieri ha esonerato Xisco Munoz. Il tecnico romano, 70 anni il prossimo 20 ottobre, ha firmato con gli Hornets un contratto biennale. Nelle ultime due stagioni sulla panchina della Sampdoria, Ranieri è alla quarta esperienza Oltre Manica: la prima, dal 2000 al 2004, al Chelsea, poi quella al Leicester fra il 2015 e il 2017, con tanto di storica vittoria del campionato, e infine al Fulham fra il 2018 e il 2019. Accompagnato dai collaboratori Paolo Benetti e Carlo Cornacchia e dal preparatore atletico Carlo Spignoli, Ranieri farà il suo debutto a Vicarage Road il 16 ottobre, affrontando il Liverpool di Klopp. Il Watford occupa attualmente il 14esimo posto, a pari merito col Crystal Palace, con 7 punti nelle prime 7 giornate. (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-21 18:16