Ciclismo: Trionfo in solitaria per Evenepoel alla Coppa Bernocchi

Secondo Alessandro Covi, completa il podio Fausto Masnada LEGNANO (ITALPRESS) – Remco Evenepoel vince la 102esima edizione della Coppa Bernocchi-45^ GP Banco BPM. Il belga della Deceuninck-Quick-Step, a conferma dell'ottimo stato di forma evidenziato prima al Mondiale e poi al Giro dell'Emilia, trionfa in solitaria sul traguardo di Legnano. L'azione decisiva ai -30 dall'arrivo, con gli altri battistrada che non riescono a tenerne il passo. Al secondo posto Alessandro Covi, che batte in volata Fausto Masnada. Evenepoel, sotto una pioggia incessante che non ha lasciato tregua per un solo istante, ha voluto la vittoria, tanto di fare il suo ingresso nel circuito cittadino legnanese con oltre 8 minuti di anticipo sul gruppo. Alla fine sarà di 1'49" il vantaggio del belga su Covi (UAE Emirates), con la Deceuninck-Quick-Step che si gode anche il podio di Masnada. "Ci aspettavamo di essere di più là davanti – commenta Evenepoel, primo belga a vincere la Coppa Bernocchi dal successo di Rik Van Looy nel 1958 – Avevo Fausto con me e abbiamo lavorato benissimo col resto dei ragazzi, spingendo in salita con un ritmo costante. Quando il gap ha raggiunto i 4 minuti, abbiamo capito che era la nostra giornata. Ho attaccato prima dell'ultima salita e ho dato tutto fino al traguardo. Sono felice di questa vittoria che non sarebbe stata possibile senza l'aiuto di Fausto", il ringraziamento a Masnada. (ITALPRESS). glb/red 04-Ott-21 18:25