Tennis: Torneo San Diego. Titolo al norvegese Ruud, quinto stagionale

Travolto in finale il britannico Norrie con un rapido 6-0 6-2 SAN DIEGO (USA) (ITALPRESS) – Casper Ruud ha vinto il titolo del "San Diego Open", nuovo torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 600mila dollari che si è disputato sui campi in cemento della citta' californiana. Il tennista norvegese, testa di serie numero 2, ha sconfitto in finale il britannico Cameron Norrie per 6-0 6-2, in soli 62 minuti. Ruud ha così conquistato il suo quinto titolo stagionale, il primo sui campi in duro. Finora si era imposto infatti quattro volte sul "rosso": a Ginevra, Bastad, Gstaad e Kitzbuhel (le ultime tre di queste vittorie erano arrivate una dopo l'altra in tre settimane consecutive). A premiarlo alla fine ha trovato nientemeno che un mito vivente come Rod Laver, una grande soddisfazione per il 22enne di Oslo che se l'è davvero meritata fino in fondo: con il successo californiano è infatti il tennista che ha conquistato più trofei in questo 2021, uno in più della formidabile triade formata da Djokovic, Medvedev e Zverev, tutti a quota 4. "Ovviamente cambierei volentieri i miei 5 titoli con i tre Slam di Novak: stiamo parlando di un altro livello. Però mi tengo quello che ho: sarebbe bello chiudere la stagione con il record di titoli, lo ammetto", ha commentato ridendo. (ITALPRESS). mc/red 04-Ott-21 08:42