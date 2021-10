Tennis: Wta. Osaka esce da top 10, Barty leader, Giorgi al numero 38

Sale di tre gradini Muguruza, ora sesta, la giapponese scalzata da Bencic ROMA (ITALPRESS) – L'australiana Ashleigh Barty resta in vetta alla classifica Wta, pubblicata oggi, davanti alla bielorussa Sabalenka: entrambe hanno dato forfait a Indian Wells (la prima per infortunio, la seconda per la positività al Covid). Sale di tre gradini la spagnola Garbine Muguruza, ora sesta del ranking dopo il trionfo a Chicago, mentre esce dalla top 10 la giapponese Naomi Osaka per far posto, in decima piazza, alla svizzera Belinda Bencic. Perde una posizione e scende al 38esimo posto del ranking Camila Giorgi, che continua a mantenere la leadership azzurra. Alle sue spalle fa due passi indietro Jasmine Paolini, ora numero 63, mentre ne fa due avanti Martina Trevisan, staccata di soli 35 punti, che risale al numero 66 eguagliando il "best ranking". Stabile Sara Errani, sempre 105esima, mentre scivola indietro di quattro posizioni Elisabetta Cocciaretto, sempre alle prese con i postumi dell'infortunio al ginocchio e ora numero 141. (ITALPRESS). mc/red 04-Ott-21 13:35