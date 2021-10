Calcio: Roma. Lesione per Smalling, Zaniolo a parte

Infortunio al flessore della coscia destra per il difensore inglese ROMA (ITALPRESS) – La Roma è tornata ad allenarsi dopo la vittoria sull'Empoli nella settima giornata di Serie A. La settimana per Josè Mourinho si apre però con la brutta notizia riguardante Chris Smalling che si ferma nuovamente a causa di una lesione al flessore della coscia destra. L'inglese – che ha accusato un problema muscolare nel finale di gara sugli sviluppi di un recupero difensivo – sarà indisponibile per qualche settimana. Lavoro individuale per Nicolò Zaniolo mentre la squadra si è divisa tra chi ha giocato domenica (scarico) e chi non è sceso in campo. Al gruppo si sono aggregati anche diversi elementi del settore giovanile per colmare l'assenza dei dodici nazionali. Tra questi anche Tammy Abraham, al ritorno tra i Tre Leoni dopo un anno di assenza. (ITALPRESS). spf/ari/red 05-Ott-21 17:46