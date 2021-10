Calcio: Serie B. Tre giornate di squalifica per Micai

Un turno di stop per Canestrelli, Karacic, Vazquez, Acampora e Letizia ROMA (ITALPRESS) – Il Giudice Sportivo della Serie B, Germana Panzironi, ha squalificato per tre gare Alessandro Micai (Reggina); un turno di stop per Simone Canestrelli (Crotone), Fran Karacic (Brescia) e Franco Vazquez (Parma); una giornata con ammenda di 1500 e 1000 euro per Gennaro Acampora e Gaetano Letizia (Benevento). Squalifica per una giornata per i tecnici Josep Clotet (Spal) e Edoardo Gorini (Cittadella), stop di tre turni, con ammenda di 5000 euro, per il ds del Benevento Pasquale Foggia. (ITALPRESS). mc/red 05-Ott-21 13:02