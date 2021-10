Calciomercato: Real. Florentino Perez “Mbappè? Novità a gennaio”

"Speriamo che si possa risolvere tutto", dice il presidente dei blancos MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – "Speriamo che l'1 gennaio si possa risolvere tutto, ci saranno novità". Florentino Perez pregusta il grande annuncio e risponde così a chi, nel corso di un'intervista a "El Debate", gli chiede notizie sulle recenti dichiarazioni rilasciate da Kylian Mbappè. L'attaccante ha ammesso di aver chiesto al Psg la cessione dopo gli Europei nella speranza di approdare al Real. Il numero 1 dei blancos non si dilunga sull'argomento e rimanda tutto a gennaio, lasciando intendere che l'arrivo del francese resta una priorità per un club come il Madrid che "ha 300 milioni di follower sui social, più della maggior parte delle franchigie Nba, ci superano solo Lakers e Bulls". Sui conti del club, Perez dice: "Siamo passati da 900 milioni di ricavi a poco più di 600 e probabilmente dovranno passare circa tre anni prima di tornare alle entrate che c'erano prima della pandemia". (ITALPRESS). ari/red 05-Ott-21 13:29