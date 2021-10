Ciclismo: Tre Valli Varesine. De Marchi vince 100^ edizione su Formolo

Arrivo solitario dei due italiani. Terzo Pogacar che regola il gruppo inseguitore. VARESE (ITALPRESS) – Alessandro De Marchi (Israel Start Up Nation) si è imposto nella 100esima edizione della Tre Valli Varesine battendo Davide Formolo compagno della fuga decisiva nell'ultima salita di giornata. La gara ha visto 161 protagonisti affrontare i 196 chilometri di gara della seconda prova del Trittico Regione Lombardia disegnati con la partenza da Busto Arsizio e l'arrivo nella centralissima via Sacco a Varese. Gara movimentata e sotto la pioggia, anche Tadej Pogacar in evidenza e in testa alla corsa con altri corridori in fuga prima di staccarsi causa foratura. Quando suona la campana ad indicare gli ultimi 25 chilometri di corsa il vantaggio dei fuggitivi al comando è di circa 40". Nel corso dell'ultimo giro l'attacco di Alessandro De Marchi e Davide Formolo. I due guadagnano una trentina di secondi sugli inseguitori e nel finale ci sono ripetuti scatti da parte di entrambi, nessuno ha la meglio e i due si presentano sul vialone d'arrivo per giocasi la vittoria con De Marchi che prevale di misura su Formolo. Terzo posto, con un ritardo di 38" si è classificato Tadej Pogacar, che ha vinto la volata del gruppetto inseguitore. (ITALPRESS). gm/red 05-Ott-21 17:49