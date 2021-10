Tennis: Atp. Niente operazione al polso per austriaco Thiem

Il campione degli Us Open 2020: "Devo riprendere, la racchetta mi manca" ROMA (ITALPRESS) – Dominic Thiem non dovrà operarsi al polso destro, infortunatosi lo scorso giugno durante il torneo di Maiorca. Il 28enne tennista austriaco, che dopo aver rinunciato a Wimbledon e ai Giochi Olimpici di Tokyo aveva annunciato ad agosto la fine prematura della sua stagione, sembrava destinato ad un intervento chirurgico, ipotesi però accantonata dal numero 6 del ranking Atp. "Il mio polso sembra buono, stabile – ha scritto l'austriaco, vincitore degli Us Open 2020, su Twitter – Devo renderlo più flessibile, rafforzarlo, fare di tutto per prepararmi a riprendere piano piano il tennis. Davvero non vedo l'ora. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che ho tenuto una racchetta in mano e sinceramente mi manca". (ITALPRESS). mc/red 05-Ott-21 09:00