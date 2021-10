Al via il 32° Congresso nazionale elettivo Cimo

ROMA (ITALPRESS) – Cimo, "Un grande passato, un futuro da protagonisti". A fare da ponte tra passato e futuro e' il 32° Congresso nazionale elettivo Cimo, il sindacato dei medici che da 75 anni rappresenta i medici, i veterinari e gli odontoiatri, in servizio e in quiescenza, del Servizio sanitario nazionale. La tre giorni romana si aprira' con la presentazione del programma politico e delle candidature, tra cui quella del presidente Nazionale uscente, Guido Quici che dal 22 settembre 2017 guida lo storico sindacato medico italiano con l'obiettivo di proiettarlo verso una rappresentativita' piu' ampia attraverso la Federazione Cimo-Fesmed. Nel pomeriggio di venerdi' 8 ottobre, dopo la proclamazione degli eletti e la relazione politica del Presidente CIMO, e' prevista la presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza. A seguire, l'attesa tavola rotonda dal titolo "PNRR, Intelligenza artificiale, Governo Clinico: un futuro da protagonisti". Interverranno Filippo Anelli, presidente FNOMCeO; Giovanni Migliore, Presidente FIASO; Alberto Oliveti, presidente ENPAM; Giovanni Brugnoli, Vicepresidente Confindustria per il Capitale Umano. Presenti anche Ivan Cavicchi, Docente all'Universita' Tor Vergata di Roma, esperto di politiche sanitarie e Padre Paolo Benanti, Docente di Etica e Bioetica alla Pontificia Universita' Gregoriana. E ancora, Angelo Tanese, direttore generale ASL 1 Roma, componente Gruppo Lavoro Regione Lazio attuazione PNRR e Sergio Barbieri, vicepresidente vicario CIMO. Invitati i rappresentanti di Parlamento e Regioni. Moderatrice del dibattito la giornalista RAI, Eva Crosetta. A chiudere il Congresso, sabato 9 ottobre, l'insediamento degli organi statutari: Ufficio di Presidenza e Direzione Nazionale. "Affrontiamo questo congresso – dice il presidente Quici – in un momento storico particolarmente difficile per il nostro Paese, specialmente per il personale medico-sanitario che da oltre un anno e mezzo e' sottoposto ad uno 'stress-test' senza precedenti, impegnato a fronteggiare la pandemia da Covid-19, che ha prepotentemente evidenziato le criticita' del nostro SSN, da sempre denunciate da Cimo: dalla carenza di personale all'imbuto formativo, dal blocco del turn over fino al precariato, per citarne solo alcune. Sentito e doveroso e' il plauso alle colleghe ed ai colleghi che non si sono risparmiati nel garantire il diritto alla salute dei cittadini, durante questa grave emergenza sanitaria. Il nostro pensiero va, soprattutto, a quanti hanno perso la vita, cercando di salvare quella dei pazienti in questa lotta al virus". Il presidente Quici ritiene, tuttavia, che "l'attuale momento di crisi possa trasformarsi in un una grande e forse unica opportunita' per rilanciare la Sanita' Pubblica. Come Cimo e come Federazione Cimo-Fesmed, che raggruppa oltre 17 mila medici, siamo pronti ad accettare le nuove sfide che questa fase della nostra storia ci pone. Vogliamo essere i veri protagonisti di quel cambiamento che possa assicurare un vero rilancio della sanita' italiana". (ITALPRESS). fsc/com 06-Ott-21 16:06